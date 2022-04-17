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NEWSru.co.il :: В Израиле17 апреля 2022 г., 10:27

Более семисот евреев посетили Храмовую гору, полиция задерживает арабов, бросавших камни

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Более ста евреев посетили Храмовую гору, полиция задерживает арабов, бросавших камни

Более семисот евреев посетили за утренние часы Храмовую гору. Об этом сообщили источники в организации "Возвращаемся на гору".

В утренние часы арабы, находящиеся на Храмовой горе образовали каменные завалы на том месте, где еврейские паломники поднимаются на Храмовую гору. Арабы также бросали камни в сторону полицейских и транспортных средств, проезжавших через Старый город в направлении Стены Плача. Полицейские оттеснили участников беспорядков внутрь мечети "Аль Акса" и задержали не менее девяти человек

В 10:30 завершилось время разрешенное для пребывания евреев на Храмовой горе. В дни месяца Рамадан в вечерние часы доступ евреям на Храмовую гору запрещен.


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