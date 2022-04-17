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NEWSru.co.il :: В Израиле17 апреля 2022 г., 09:12

Тиби: "Мы не присоединимся к коалиции, но и не поддержим законопроект "Ликуда" о роспуске Кнессета"

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Тиби: "Мы не присоединимся к коалиции, но и не поддержим законопроект "Ликуда" о роспуске Кнессета"

Депутат Кнессета Ахмад Тиби дал интервью радиостанции "Кан Бет". Помимо прочего, он озвучил свою позицию по вопросу о коалиционном кризисе.

"Мы не присоединимся к коалиции, которая строит в поселениях и отправляет полицейских стрелять в головы молящимся на Храмовой горе", - сказал Тиби.

В то же время, он подчеркнул, что он и депутат Усама Саади, также представляющий партию ТААЛ, не проголосует за закон о роспуске Кнессета, предложенный "Ликудом".

На прошлой неделе Тиби уже заявлял, что его партия будет голосовать в соответствии с интересами арабского сектора. "Если правительство предложит что-то хорошее, мы его поддержим, если оно предложит расширять поселения, мы проголосуем против", - сказал Тиби.


Остальные партии Объединенного списка (ХАДАШ и БАЛАД) намерены голосовать за роспуск Кнессета, однако позиция Тиби обеспечивает коалиции формальное выживание.

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