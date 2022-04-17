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NEWSru.co.il :: В Израиле17 апреля 2022 г., 11:56

Главный муфтий "Исламского движения" призвал партию РААМ покинуть коалицию

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Главный муфтий "Исламского движения" призвал партию РААМ покинуть коалицию

Главный муфтий "Исламского движения" и партии РААМ Мухаммад Саламэ Хасан призвал депутатов от РААМ немедленно покинуть правительственную коалицию.

"Во имя "Аль Аксы" вы должны покинуть коалицию. Вы не можете оставаться частью коалиции, вооруженные силы которой атакуют наши святыни в Палестине", - заявил муфтий.

Ранее глава партии РААМ Мансур Аббас заявил, беседуя с журналистами, что его партия заинтересована в продолжении существования нынешней коалиции, но требует, чтобы все соблюдали достигнутые соглашения. "Мы хотим, чтобы эта коалиция продолжила существовать, мы абсолютно лояльны по отношению к ней, но аналогично должны вести себя и наши партнеры", - завил Аббас.


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