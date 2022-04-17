"Каменная атака" в Старом городе Иерусалима, ранены несколько евреев, направлявшихся к Стене Плача

В Старом городе Иерусалима арабы бросили камни в автобусы, направлявшиеся к Стене Плача. Как сообщает полиция, несколько человек получили легкие ранения, одному автобусу причинен существенный ущерб.

Инцидент произошел возле Львиных ворот Старого города.

Медики скорой помощи "Маген Давид Адом" оказали помощь пяти легкораненым. Пострадавшие доставлены в больницу "Шаарей Цедек" в столице.

Бойцы пограничной полиции (МАГАВ) задержали двух подозреваемых в причастности к этому инциденту.