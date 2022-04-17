Предотвращен теракт в поселении Бейт-Эль

Силы безопасности предотвратили попытку вооруженного палестинского араба проникнуть на территорию поселения Бейт-Эль в округе Биньямин.

Согласно опубликованной информации, подозреваемый, житель деревни Силуад, был задержан в тот момент, когда пытался проникнуть на территорию поселения сквозь щель в заборе. При обыске у него был обнаружен нож. Как сообщает "Кан", на допросе задержанный признался, что в его намерения входило совершить теракт.

Руководство местного совета Бейт-Эль обратилось к командованию Центральным округом и к гражданской администрации с просьбой ускорить работы по ликвидации прорех в заборе, окружающем населенный пункт.