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NEWSru.co.il :: В Израиле17 апреля 2022 г., 07:47

Предотвращен теракт в поселении Бейт-Эль

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Предотвращен теракт в поселении Бейт-Эль

Силы безопасности предотвратили попытку вооруженного палестинского араба проникнуть на территорию поселения Бейт-Эль в округе Биньямин.

Согласно опубликованной информации, подозреваемый, житель деревни Силуад, был задержан в тот момент, когда пытался проникнуть на территорию поселения сквозь щель в заборе. При обыске у него был обнаружен нож. Как сообщает "Кан", на допросе задержанный признался, что в его намерения входило совершить теракт.

Руководство местного совета Бейт-Эль обратилось к командованию Центральным округом и к гражданской администрации с просьбой ускорить работы по ликвидации прорех в заборе, окружающем населенный пункт.


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