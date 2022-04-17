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NEWSru.co.il :: В Израиле17 апреля 2022 г., 16:58

Более 20 тысяч израильтян провели день в национальных парках и заповедниках

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Более 20 тысяч израильтян провели день в национальных парках и заповедниках

Управление природы и парков сообщило, что в воскресенье, 17 апреля, в национальных парках и заповедниках побывали более 20 тысяч израильтян.

Наибольшей популярностью пользовались парк Яркон и комплекс Тель-Афек на его территории, а также парк Ган а-Шлоша, каждое из этих мест посетили по пять тысяч отдыхающих.

Было многолюдно в парках Кейсария и Тель-Ашкелон, каждый из которых принял по 4,5 тысячи путешественников.


В парке Бейт Гуврин в течение дня побывали 3,5 тысяч человек.

Ближе к вечеру администрация ашкелонского парка попросила туристов воздержаться от его посещения, так как количество отдыхающих превысило "пропускную способность" парка.

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