Напряженность в Иерусалиме: полицейские вновь поднялись на Храмовую гору

Утром в воскресенье, 17 апреля, подразделения полиции вновь поднялись на Храмовую гору. По сообщению полиции, в ее распоряжение поступила информация о готовящихся беспорядках и намерении мусульман, находящихся на горе, бросать камни в еврейских паломников.

В утренние часы доступ евреям на гору должен быть открыт, однако к настоящему моменту паломничество еще не началось.

Силы безопасности остаются в состоянии повышенной готовности в Старом городе Иерусалима, возле "забора безопасности" и в отдельных районах Иудеи и Самарии из опасения перед возможными попытками терактов и массовых беспорядков.

В настоящий момент под арестом находятся 130 из 470 арабов задержанных в минувшую пятницу в ходе беспорядков на Храмовой горе. Ожидается, что 17 апреля будут освобождены большинство задержанных. Десяткам участников беспорядков будет запрещено приближаться к Храмовой горе на протяжении двух недель, то есть до завершения месяца Рамадан.

Как сообщают N12, "Едиот Ахронот" и некоторые другие израильские СМИ, освобождение задержанных является одним из требований, которые ХАМАС и иные террористические организации передали египетским посредникам в качестве условия сохранения спокойствия на границе с Газой.

В субботу, 16 апреля, министр обороны Бени Ганц провел телефонное совещание по вопросу о ситуации в Иудее и Самарии. В совещании принимали участие начальник генерального штаба ЦАХАЛа Авив Кохави, глава Общей службы безопасности (ШАБАК) Ронен Бар, а также замначальника генштаба, заместитель главы ШАБАКа, глава службы военной разведки, глава оперативного отдела генштаба и некоторые другие высокопоставленные офицеры и сотрудники спецслужб.

В ходе совещания было принято решение не вводить режим блокады палестинских районов Иудеи и Самарии в дни пасхальной недели. Это означает, что режим блокады, введенный в ночь на 15 апреля, был отменен в полночь.

Участникам совещания была представлена карта дислокации усиленных подразделений ЦАХАЛа в районе "забора безопасности", а также в отдельный районах в Иудее и Самарии. Министр обороны заявил, что силы безопасности продолжат противостоять террору и любым попыткам нарушить рутину жизни израильских граждан. В то же время, Ганц отметил важность сохранения свободы проведения религиозных церемоний и экономической деятельности.