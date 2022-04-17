СМИ: партия РААМ может "заморозить" свое членство в правительственной коалиции

Вечером 17 апреля Совет аш-Шуры (консультативный совет) Исламского движения собрался на экстренное совещание для обсуждения ситуация внутри движения, а также дальнейшего участия партии РААМ в правительстве.

Мансур Аббас пытается уговорить членов консультативного совета не принимать окончательного решения. В качестве временного решения предлагается временно приостановить членство в правительстве.

Ведущие израильские СМИ сообщили, что, скорее всего, в ближайшие часы РААМ объявит о том, что партия "замораживает" свое участие в работе правительственной коалиции.

Отметим, что ранее главный муфтий "Исламского движения" и партии РААМ Мухаммад Саламэ Хасан призвал депутатов от РААМ немедленно покинуть правительственную коалицию. "Во имя "Аль Аксы" вы должны покинуть коалицию. Вы не можете оставаться частью коалиции, вооруженные силы которой атакуют наши святыни в Палестине", - заявил муфтий.

Мансур Аббас вместе с тем, в беседе с журналистами, еще утром заявлял, что его партия заинтересована в продолжении существования нынешней коалиции, но требует, чтобы все соблюдали достигнутые соглашения. "Мы хотим, чтобы эта коалиция продолжила существовать, мы абсолютно лояльны по отношению к ней, но аналогично должны вести себя и наши партнеры", - завил Аббас.