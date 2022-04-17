Иерусалим:
15 - 30°
Тель-Авив:
13 - 30°
Эйлат:
21 - 35°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле17 апреля 2022 г., 17:19

В Израиль прибыли репатрианты, спасенные из осажденного Мариуполя

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати

Министерство алии и интеграции Израиля сообщило, что в прошлую пятницу в Израиле приземлился специальный рейс с 87 репатриантами, включая двух переживших Холокост, которые были спасены из осажденного Мариуполя.


Это произошло в канун субботы и праздника Песах и все прибывшие были немедленно доставлены в гостиницу в центре страны. Министр алии и интеграции Израиля Пнина Тамено-Шете встретилась с ними, и они вместе отпраздновали Седер Песах.

Как известно, жители Мариуполя, в том числе многие представители еврейской общины, уже несколько недель находятся в осаде, которая усилилась в последние дни, когда прозвучал ультиматум, выдвинутый российскими военными украинским солдатам сдаться.

Министр Тамено-Шете выразила глубокую обеспокоенность судьбой евреев Мариуполя. Она постоянно находится в тесном контакте со всеми соответствующими структурами.

Министр алии и интеграции Израиля Пнина Тамено-Шете: "Каждый, кто спасает одну душу, словно спасает целый мир". Сейчас, когда мы принимаем репатриантов, прибывающих с поля битвы, эта фраза приобретает особый смысл. Израиль всегда будет национальным домом, а также надежным убежищем для каждого еврея во всем мире. Путь десятков репатриантов, прибывших в Израиль в ночь Седера, является символом свободы нашего народа. Министерство алии и интеграции Израиля будет сопровождать каждого из них, и мы позаботимся обо всех их потребностях, чтобы они чувствовали себя как дома".

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

17:19 В Израиль прибыли репатрианты, спасенные из осажденного Мариуполя
17:15 СМИ: партия РААМ может "заморозить" свое членство в правительственной коалиции
16:58 Более 20 тысяч израильтян провели день в национальных парках и заповедниках
16:39 Египетские пограничники не справляются с наплывом израильтян, на КПП "Таба" многочасовая очередь
15:37 В Нахаль Оз сработал сигнал "Цева адом": ложная тревога
14:22 Первый пасхальный седер в Израиле. Короткие истории новых репатриантов из Украины
14:03 Бар-Лев: "Террор столкнется с жестким ответом"
13:44 В результате ДТП на севере Израиля тяжело травмирован мотоциклист
13:28 Беспорядки в Иерусалиме, задержаны 17 арабов
11:56 Главный муфтий "Исламского движения" призвал партию РААМ покинуть коалицию
Загрузка...