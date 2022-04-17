В Израиль прибыли репатрианты, спасенные из осажденного Мариуполя

Министерство алии и интеграции Израиля сообщило, что в прошлую пятницу в Израиле приземлился специальный рейс с 87 репатриантами, включая двух переживших Холокост, которые были спасены из осажденного Мариуполя.

Это произошло в канун субботы и праздника Песах и все прибывшие были немедленно доставлены в гостиницу в центре страны. Министр алии и интеграции Израиля Пнина Тамено-Шете встретилась с ними, и они вместе отпраздновали Седер Песах.

Как известно, жители Мариуполя, в том числе многие представители еврейской общины, уже несколько недель находятся в осаде, которая усилилась в последние дни, когда прозвучал ультиматум, выдвинутый российскими военными украинским солдатам сдаться.

Министр Тамено-Шете выразила глубокую обеспокоенность судьбой евреев Мариуполя. Она постоянно находится в тесном контакте со всеми соответствующими структурами.

Министр алии и интеграции Израиля Пнина Тамено-Шете: "Каждый, кто спасает одну душу, словно спасает целый мир". Сейчас, когда мы принимаем репатриантов, прибывающих с поля битвы, эта фраза приобретает особый смысл. Израиль всегда будет национальным домом, а также надежным убежищем для каждого еврея во всем мире. Путь десятков репатриантов, прибывших в Израиль в ночь Седера, является символом свободы нашего народа. Министерство алии и интеграции Израиля будет сопровождать каждого из них, и мы позаботимся обо всех их потребностях, чтобы они чувствовали себя как дома".