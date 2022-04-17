Пасхальный шарав в Израиле: медики рекомендуют пить воду

В воскресенье-понедельник, 17-18 апреля, в дни праздника Песах, в Израиле будет жарко и сухо. Дует восточный пустынный ветер (шарав). В Иерусалиме температура до 30 градусов, в Тель-Авиве – до 30, в Хайфе – до 31, в Эйлате – до 35, в Беэр-Шеве – до 36, на побережье Мертвого моря – до 33, в Иорданской долине – до 35, на побережье озера Кинерет – до 35, на Голанских высотах – до 32.

На фоне южного пустынного ветра в ряде районов будет сухо. В Эйлате относительная влажность – менее 10%, в Негеве – около 15%, в Иерусалиме, Иудее и Самарии – 15-20%, на Голанах – 40%, на побережье Средиземного моря относительная влажность – 35-50%.

Во вторник жара спадет, влажность повысится.

Медики настоятельно рекомендуют в условиях шарава пить больше воды, избегать длительного пребывания на солнце и физической активности. Желательно находиться в кондиционированных помещениях. Этим рекомендациям, в первую очередь, должны следовать пожилые люди и лица, имеющие хронические заболевания.

О правилах поведения в жару также напоминают парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом". Первым и самым главным правилом, с точки зрения парамедиков, является поддержание водного баланса организма. Израильтянам рекомендуется выпивать не менее трех литров жидкости в день, отдавая предпочтение обычной воде, холодным, а не горячим напиткам.

На улице следует избегать нахождения на открытом солнце, чаще отдыхать в тени или кондиционируемых торговых центрах. Следует одеваться по сезону, пользоваться солнцезащитным кремом и носить головные уборы. Особенно важно соблюдать эти правила, собирая на улицу детей.

Парамедики просят родителей не оставлять детей в закрытых автомобилях, даже "на пару минут". Жара может привести к тепловому удару и трагическим последствиям.

При походе на пляж следует пользоваться солнцезащитным кремом с высокой степенью защиты. Не рекомендуется находиться на солнце долгое время и загорать после полудня. Лучшим временем для похода на море является раннее утро или вечер.

Парамедики не рекомендуют заниматься спортом на открытом воздухе в дневные часы. Тренировки рекомендуется перенести на раннее утро или поздний вечер, снизить физическую нагрузку и при этом не забывать пить.

При признаках обезвоживания, таких, как головные боли, головокружение и слабость, необходимо прекратить любую физическую активность, перейти в тень или кондиционированное помещение, больше пить. И не выходить на солнце до тех пор, пока не исчезнут симптомы обезвоживания. В случае теплового удара, который может проявляться в виде обморока, необходимо вызвать "скорую" по телефону 101.