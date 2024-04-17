Обвинитель по делам Нетаниягу Лиат Бен-Ари после инцидента в супермаркете подала жалобу в полицию

Лиат Бен-Ари, заместитель государственного прокурора и обвинитель по делам, фигурантом которых является Биньямин Нетаниягу, вечером 16 апреля подала жалобу в полицию.

В полицию адвокат обратилась после того, как в супермаркете "Виктори" в Тель-Монде к ней подошли две незнакомые женщины с оскорблениями и угрозами, пишет сайт Walla News. Они называли Лиат Бен-Ари трусихой и обвиняли в том, что она "разрушает страну". "Трусиха, судьи сказали тебе остановиться, но ты этого не сделала", - цитирует издание нападавших женщин, отмечая, что они имели в виду встречу судей и адвокатов, на которой судьи рекомендовали прокуратуре исключить из обвинительного заключения пункт о взяточничестве.

Женщины заявляли, что они знают, где живет Лиат Бен-Ари, и предупреждали, что она "за все заплатит". Последнее было расценено адвокатом как угроза.

Отметим, что Бен Ари не впервые обращается в полицию с жалобами на угрозы. Так в декабре 2022 года подавала жалобу на активиста "Ликуда" Рами Бен-Иегуду, который угрожал ей и ее сыну, а в 2011 году поводом для обращения в правоохранительные органы стало письмо с угрозами, которое было подписано именами двух активистов "Ликуда".