x
16 апреля 2024
|
последняя новость: 23:42
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 апреля 2024
|
16 апреля 2024
|
последняя новость: 23:42
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В сектор Газы проследовали 376 грузовиков с гуманитарной помощью

время публикации: 16 апреля 2024 г., 22:54 | последнее обновление: 16 апреля 2024 г., 22:54
В сектор Газы проследовали 376 грузовиков с гуманитарной помощью
AP Photo/Hatem Ali

Координатор деятельности правительства на территориях генерал-майор Расан Алиан сообщил, что во вторник, 16 апреля, были проверены и пропущены в сектор Газы 376 грузовиков с гуманитарными грузами, из которых 106 грузовиков прибыли из Иордании.

Кроме того, с воздуха было сброшено в северные районы сектора Газы 98 пакетов, содержащих тысячи порций еды.

Отметим, что в ночь на 15 апреля десятки активистов организации "Цав-9" и родственники похищенных израильтян пытались заблокировать проезд грузовиков на КПП "Алленби" на границе с Иорданией.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 апреля 2024

193-й день войны в Израиле. Хронология событий
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 апреля 2024

"Галей ЦАХАЛ": в Газу войдут две новые резервистские бригады, ожидается начало операции в Рафиахе
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 апреля 2024

ЦАХАЛ впервые осуществил доставку гуманитарных грузов в Газу через северную границу
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 11 апреля 2024

Содержимое более 600 грузовиков гуманитарной помощи ждет в Газе, когда ООН заберет его