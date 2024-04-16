В сектор Газы проследовали 376 грузовиков с гуманитарной помощью

Координатор деятельности правительства на территориях генерал-майор Расан Алиан сообщил, что во вторник, 16 апреля, были проверены и пропущены в сектор Газы 376 грузовиков с гуманитарными грузами, из которых 106 грузовиков прибыли из Иордании.

Кроме того, с воздуха было сброшено в северные районы сектора Газы 98 пакетов, содержащих тысячи порций еды.

Отметим, что в ночь на 15 апреля десятки активистов организации "Цав-9" и родственники похищенных израильтян пытались заблокировать проезд грузовиков на КПП "Алленби" на границе с Иорданией.