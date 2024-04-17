Дери против Ганца: "Он не хочет соглашения по закону о призыве"

Глава партии ШАС Арье Дери дал интервью партийному изданию "А-Дерех". Помимо прочего, он подверг резкой критике действия блока "Махане Мамлахти" Бени Ганца в вопросе закона о призыве.

"Ганц и "Махане Мамлахти" блокируют любую возможность прийти к соглашению. Ганц является моим другом, но это то, что происходит в настоящий момент, – заявил Дери. - Ганц подает законопроект, суть которого в уничтожении мира Торы. Он прекрасно знает, что нет никакого шанса, что этот законопроект будет утвержден, и подает его только потому, что стремится заблокировать любую возможность прийти к соглашению".

"Мне жаль, что Галант (Йоав Галант, министр обороны – прим.ред.) увязывает утверждение закона с согласием Ганца на предложения. В настоящий момент решения нет", – добавил Дери.

Глава партии ШАС также прокомментировал ход войны и призвал не открывать новый фронт. "Нельзя забывать, что мы продолжаем войну в Газе, что есть израильтяне, которые все еще в руках ХАМАСа, что десятки тысяч не вернулись в свои дома. Думаю, что надо сфокусироваться на этом и не открывать новый фронт", – сказал Дери.