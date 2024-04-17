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Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 17 апреля: удары по целям, в секторе сообщают о множестве жертв

время публикации: 17 апреля 2024 г., 06:21 | последнее обновление: 17 апреля 2024 г., 06:22
Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 17 апреля: удары по целям, в секторе сообщают о множестве жертв
Atia Mohammed/Flash90

В ночь на 17 апреля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Ночью источники в Газе сообщали об ударах ЦАХАЛа по целям на севере и в центре сектора. Из Газы сообщали о многочисленных жертвах.

На севере сектора: ЦАХАЛ атаковал цели в Шуджаийе, на восточной окраине города Газа; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по мечети "Абу Бакр аль-Сиддик" в городе Газа.

В центре сектора: артиллерия ЦАХАЛа наносила удары по целям к северу от Нусейрата, также велись обстрелы из крупнокалиберных пулеметов; ЦАХАЛ наносил удары по целям в самом Нусейрате; ВВС ЦАХАЛа наносили удары по северному району лагеря Аль-Бурейдж

Об ударах по целям на юге сектора Газы этой ночью не сообщалось.

Представители больницы "Мученики Аль-Аксы" в Дир аль-Балахе заявили телеканалу CNN, что в результате удара ЦАХАЛа в Аль-Магази, в центре сектора Газы, погибли 13 человек, в их числе семь детей, 25 человек получили ранения.

Источники в Газе сообщали о погибших и раненых, а также пропавших без вести, в результате авиаудара по жилому дому в районе Шуджаийя города Газа.

Агентство "Шехаб" заявляло: в результате удара ЦАХАЛа по дому семьи Абу Аль-Хинида в Рафахе погибли не менее семи человек, включая четырех детей. Тела погибших доставлены в "Кувейтскую" больницу.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 17 апреля.

ЦАХАЛ уведомляет: 16 апреля в бою на севере сектора Газы был тяжело ранен боец спецподразделения "Шальдаг" (спецназ ВВС). Раненый был доставлен в больницу. Семья уведомлена. Другие подробности этого инцидента не публикуются.

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