За последние сутки ВВС ЦАХАЛа атаковали в Газе более 40 целей. Видео

Силы 162-й дивизии продолжают действовать в центре сектора Газы, ликвидируя террористов и уничтожая террористическую инфраструктуру и ракетные установки.

В боевых действиях участвуют силы 401-й бригады, бригады "Нахаль", 215-й бригады и других подразделений.

За последние сутки ВВС ЦАХАЛа атаковали более 40 целей в различных районах сектора Газы.