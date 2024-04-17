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За последние сутки ВВС ЦАХАЛа атаковали в Газе более 40 целей. Видео

время публикации: 17 апреля 2024 г., 08:54 | последнее обновление: 17 апреля 2024 г., 09:01
За последние сутки ВВС ЦАХАЛа атаковали в Газе более 40 целей. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

Силы 162-й дивизии продолжают действовать в центре сектора Газы, ликвидируя террористов и уничтожая террористическую инфраструктуру и ракетные установки.

В боевых действиях участвуют силы 401-й бригады, бригады "Нахаль", 215-й бригады и других подразделений.

За последние сутки ВВС ЦАХАЛа атаковали более 40 целей в различных районах сектора Газы.

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