"Аль-Манар": в ответ на ракетный обстрел ЦАХАЛ атаковал цели в глубине ливанской территории

В ответ на ракетный обстрел из Ливана Израиль атаковал цели "Хизбаллы" в глубине ливанской территории. Телеканал "Аль-Манар" передает, что самолеты ЦАХАЛа наносят удары по объектам в Баальбекской долине, расположенной на севере Ливана.

Последний раз в этом районе военно-воздушные силы Израиля действовали 14 апреля. Тогда был атакован склад оружия неподалеку от Наби-Шайта.