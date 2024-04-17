x
17 апреля 2024
|
последняя новость: 20:47
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
17 апреля 2024
|
17 апреля 2024
|
последняя новость: 20:47
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

"Аль-Манар": в ответ на ракетный обстрел ЦАХАЛ атаковал цели в глубине ливанской территории

время публикации: 17 апреля 2024 г., 19:35 | последнее обновление: 17 апреля 2024 г., 19:39
"Аль-Манар": в ответ на ракетный обстрел ЦАХАЛ атаковал цели в глубине ливанской территории
Ayal Margolin/Flash90

В ответ на ракетный обстрел из Ливана Израиль атаковал цели "Хизбаллы" в глубине ливанской территории. Телеканал "Аль-Манар" передает, что самолеты ЦАХАЛа наносят удары по объектам в Баальбекской долине, расположенной на севере Ливана.

Последний раз в этом районе военно-воздушные силы Израиля действовали 14 апреля. Тогда был атакован склад оружия неподалеку от Наби-Шайта.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 апреля 2024

194-й день войны в Израиле. Хронология событий
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 апреля 2024

Израиль нанес удар по складу оружия "Хизбаллы" на севере Ливана. Видео