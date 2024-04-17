Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 17 апреля, температура повысится и будет выше среднесезонной. Солнечно. Жарко и сухо. Пустынный ветер (шарав).

В Иерусалиме – 19-30 градусов, в Тель-Авиве – 18-30, в Хайфе – 20-28, в Эйлате – 23-34, в Беэр-Шеве – 20-34, в Мицпе-Рамоне – 17-28, на побережье Мертвого моря – 22-34, в Ашкелоне и Ашдоде – 16-26, в Ариэле – 20-30, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 17-34, на Голанских высотах – 15-30.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 22 градуса, высота волн – 20-50 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть восточный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – восточный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-восточный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – южный (до 10 км/ч).

В четверг жара спадет. В пятницу-субботу ожидается понижение температуры, переменная облачность.