В Израиле вырос спрос на стационарные телефоны. Объяснение сайта "Мако"

В телефонной компании "Безек" отмечают резкий рост количества заявок на установку стационарных телефонов. Заявки поступают из различных районов Израиля, но рекордсменом по их количеству является Хайфа.

Сайт "Мако" пишет, что толчком к этому послужило высказывание мэра Хайфы Йоны Яхава на заседании городского совета. Мэр заявил, что в свете ситуации в области безопасности он рекомендует жителям установить стационарные телефоны в своих квартирах и бомбоубежищах, так как в критической ситуации может обрушиться сеть сотовой связи.

Кроме того, Йона Яхав советовал выкупить лекарства из аптек больничных касс, запастись продуктами и парковать машины так, чтобы они не мешали эвакуации, если это потребуется.

Сайт "Мако" пишет: на вопрос о том, консультировался ли он перед тем, как давать рекомендации, с военными или Управлением тылом, Йона Яхав заявил, что он "единственный мэр в стране, который управлял городом во время трех крупных катастроф, поэтому ему не нужны ничьи советы".

Отметим, что в инструкциях Управления тылом на случай чрезвычайных ситуаций ничего не говорится об установке стационарных телефонов.