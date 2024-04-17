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Израиль

В Израиле вырос спрос на стационарные телефоны. Объяснение сайта "Мако"

время публикации: 17 апреля 2024 г., 21:21 | последнее обновление: 17 апреля 2024 г., 21:21
В Израиле вырос спрос на стационарные телефоны. Объяснение сайта "Мако"
Yossi Zamir/Flash90

В телефонной компании "Безек" отмечают резкий рост количества заявок на установку стационарных телефонов. Заявки поступают из различных районов Израиля, но рекордсменом по их количеству является Хайфа.

Сайт "Мако" пишет, что толчком к этому послужило высказывание мэра Хайфы Йоны Яхава на заседании городского совета. Мэр заявил, что в свете ситуации в области безопасности он рекомендует жителям установить стационарные телефоны в своих квартирах и бомбоубежищах, так как в критической ситуации может обрушиться сеть сотовой связи.

Кроме того, Йона Яхав советовал выкупить лекарства из аптек больничных касс, запастись продуктами и парковать машины так, чтобы они не мешали эвакуации, если это потребуется.

Сайт "Мако" пишет: на вопрос о том, консультировался ли он перед тем, как давать рекомендации, с военными или Управлением тылом, Йона Яхав заявил, что он "единственный мэр в стране, который управлял городом во время трех крупных катастроф, поэтому ему не нужны ничьи советы".

Отметим, что в инструкциях Управления тылом на случай чрезвычайных ситуаций ничего не говорится об установке стационарных телефонов.

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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 апреля 2024

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