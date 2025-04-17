Авария на шоссе 8051: 12-летний мальчик в критическом состоянии

На шоссе 8051 между населенными пунктами Ювалим и Эшбаль произошла серьезная авария: легковой автомобиль врезался в скалу и скатился с откоса. В результате ДТП мальчик в возрасте около 12 лет вылетел из машины, он получил крайне тяжелые травмы.

В автомобиле оказалась заблокирована девушка в возрасте около 20 лет, и еще одна женщина получила травмы средней степени тяжести.

Мальчика в критическом состоянии на спасательном вертолете отправили в больницу "А-Галиль" в Нагарии, не прекращая реанимационных мероприятий. Обе девушки в состоянии средней степени тяжести были отправлены в больницу на машинах скорой помощи.