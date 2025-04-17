ЦАХАЛ продолжает действовать в секторе Газы: ликвидированы ключевые террористы

В совместном сообщении Армии обороны Израиля и Общей службы безопасности подтверждается факт ликвидации отвечавшего в ХАМАСе за контрабанду оружия террориста Яхьи Фатхи Абд эль-Кадера Абу Шаара. Террорист занимался контрабандной доставкой в сектор Газы оружия и военного снаряжения, которые использовались, в том числе, для совершения резни 7 октября 2022 года. Он был уничтожен в районе Хан-Юниса во вторник, 15 апреля.

На прошлой неделе, также в районе Хан-Юниса, был ликвидирован один из ключевых боевиков "Исламского джихада" Мазен Ибрагим Махфуз Фара, который несет ответственность за организацию множества терактов на территории Израиля, совершенных в течение двух последних лет.

В сообщении подчеркивается, что перед ликвидацией террористов были приняты меры по минимизации ущерба гражданскому населению, включая использование высокоточного оружия, воздушное наблюдение и сбор дополнительных разведданных.

За последние два дня ЦАХАЛ атаковал около 110 целей террористической инфраструктуры по всему сектору Газы, было ликвидировано множество террористов.

В среду вечером ВВС атаковали в районе Нусейрата штаб морских сил ХАМАСа, который использовался для планирования и осуществления терактов против израильских граждан с моря.

На севере сектора Газы военнослужащие 252-й дивизии уничтожили подземную террористическую инфраструктуру и туннельные шахты. Параллельно с этим были ликвидированы с воздуха несколько террористов, двигавшихся в направлении израильских сил.

В районе Рафиаха военнослужащие дивизии "Газа" уничтожили входы в туннели, минометные снаряды и другие объекты террористической инфраструктуры. В районе оси Мораг и в районе Рафиаха были обнаружены и уничтожены пусковые ракетные установки и другие объекты наземной и подземной террористической инфраструктуры.