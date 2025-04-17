Ночью ЦАХАЛ атаковал инфраструктуру "Хизбаллы" на юге Ливана
время публикации: 17 апреля 2025 г., 09:26 | последнее обновление: 17 апреля 2025 г., 09:31
ЦАХАЛ сообщает, что в ночь на 17 апреля была атакована инфраструктура террористической организации "Хизбалла" на юге Ливана.
В сообщении ЦАХАЛа подчеркивается, что "Хизбалла" цинично использует гражданскую инфраструктуру в террористических целях, а жителей Ливана – в качестве живого щита.
"Армия обороны Израиля будет противодействовать попыткам террористической организации "Хизбалла" восстановить или создать военное присутствие под гражданским прикрытием", – заявляет ЦАХАЛ.