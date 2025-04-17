Верховный суд решил передать сестер, чьи родители погибли 7 октября, из семьи матери в семью отца
время публикации: 17 апреля 2025 г., 08:23 | последнее обновление: 17 апреля 2025 г., 08:23
Верховный суд отменил решение Окружного суда и постановил, что две сестры 4 и 7 лет, родители которых были убиты террористами ХАМАСа в резне 7 октября 2023 года, будут находиться под опекой семьи их отца.
Изначально девочки находились под опекой сестры их матери, которая заботилась о них в последние полтора года. Судьи Верховного суда обосновали свое решение рекомендациями специалистов министерства социального обеспечения и ведомства национального страхования.
При этом судьи обратились в обеим семьям с просьбой позаботиться о том, чтобы девочки не росли в ситуации конфликта и сохранять ради них хорошие отношения.
Напомним, что в резне 7 октября круглыми сиротами остались 20 детей.