x
17 апреля 2025
|
последняя новость: 08:23
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
17 апреля 2025
|
17 апреля 2025
|
последняя новость: 08:23
17 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Верховный суд решил передать сестер, чьи родители погибли 7 октября, из семьи матери в семью отца

Верховный суд/БАГАЦ
время публикации: 17 апреля 2025 г., 08:23 | последнее обновление: 17 апреля 2025 г., 08:23
Верховный суд решил передать сестер, чьи родители погибли 7 октября, из семьи матери в семью отца
AP Photo/Tsafrir Abayov

Верховный суд отменил решение Окружного суда и постановил, что две сестры 4 и 7 лет, родители которых были убиты террористами ХАМАСа в резне 7 октября 2023 года, будут находиться под опекой семьи их отца.

Изначально девочки находились под опекой сестры их матери, которая заботилась о них в последние полтора года. Судьи Верховного суда обосновали свое решение рекомендациями специалистов министерства социального обеспечения и ведомства национального страхования.

При этом судьи обратились в обеим семьям с просьбой позаботиться о том, чтобы девочки не росли в ситуации конфликта и сохранять ради них хорошие отношения.

Напомним, что в резне 7 октября круглыми сиротами остались 20 детей.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 марта 2024

Отчет: с начала войны в Израиле были убиты 38 детей, 116 остались как минимум без одного из родителей