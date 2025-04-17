Верховный суд решил передать сестер, чьи родители погибли 7 октября, из семьи матери в семью отца

Верховный суд отменил решение Окружного суда и постановил, что две сестры 4 и 7 лет, родители которых были убиты террористами ХАМАСа в резне 7 октября 2023 года, будут находиться под опекой семьи их отца.

Изначально девочки находились под опекой сестры их матери, которая заботилась о них в последние полтора года. Судьи Верховного суда обосновали свое решение рекомендациями специалистов министерства социального обеспечения и ведомства национального страхования.

При этом судьи обратились в обеим семьям с просьбой позаботиться о том, чтобы девочки не росли в ситуации конфликта и сохранять ради них хорошие отношения.

Напомним, что в резне 7 октября круглыми сиротами остались 20 детей.