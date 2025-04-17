МИД Израиля не подтверждает отправку официальной делегации на парад 9 мая в Москву

Около 6000 человек подписали петицию на сайте "Ацума" с требованием отменить решение правительства Израиля направить официальную делегацию на мероприятия 9 мая в России.

"Мы, граждане Израиля, выражаем шок, стыд и глубокую обеспокоенность решением правительства Израиля направить официальную делегацию на мероприятия 9 мая в России (написано с маленькой буквы – прим.ред.) – стране, которая ведёт кровавую войну на уничтожение против Украины, члена международного сообщества", – говорится в этой петиции.

Поводом для возмущения послужило заявление в интервью ТАСС дипломата Александра Бен-Цви о том, что посол Израиля в РФ Симона Гальперин "будет стопроцентно участвовать" в праздновании дня Победы в Москве. На основании этого заявления и в связи с отсутствием официальных комментариев израильского МИДа и офиса главы правительства, у многих сложилось впечатление, что в Москву для участия в параде Победы отправится официальная делегация Израиля.

Симона Гальперин, занимающая пост посла Израиля в РФ с 1 января 2024 года, представляла государство Израиль на параде в Москве 9 мая в прошлом году. В конце января этого года она подтвердила в интервью агентству ТАСС, что будет присутствовать на параде Победы, который состоится в российской столице 9 мая 2025 года.

Редакция Newsru.co.il обращалась в пресс-службы министра иностранных дел и министерства иностранных дел Израиля, а также к ряду дипломатов, государственных чиновников и их помощников, с просьбой о комментариях по этому поводу. Официальных комментариев для публикации получено не было.

МИД Израиля не подтверждает сообщения об отправке 9 мая в Москву официальной делегации и не комментирует эту тему. Как правило, в подобных мероприятиях по протоколу участвуют дипломаты. Из заявления Бен-Цви не следовало ничего, кроме того, что и на этот раз посол Израиля в РФ примет участие в официальных торжествах, приуроченных к 80-летию Победы.

Напомним, что 9 мая 2018 года в торжественных мероприятиях в Москве участвовал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу. На момент подготовки публикации нет никаких оснований полагать, что и в нынешнем году Нетаниягу планирует находиться в Москве 9 мая.