БАГАЦ отклонил просьбу отменить временный запрет на увольнение Ронена Бара

Высший суд справедливости отклонил петицию представителей семей погибших и похищенных, которые просили отменить временный судебный запрет на увольнение главы ШАБАКа Ронена Бара. Напомним, Ронен Бар должен быть уволен по решению правительства, однако БАГАЦ издал временный запрет на исполнение этого решения, хоть и позволил премьер-министру Биньямину Нетаниягу собеседовать возможных преемников Бара.

БАГАЦ выразил возмущение тем фактом, что правительство не обратилось с этой просьбой напрямую: просьба правительства была внесена в петицию в качестве приложения.

В своем официальном ответе БАГАЦ указывает, что "утверждение об узурпации полномочий правительства в сфере безопасности безосновательно: правительство это орган, ответственный за принятие решений в сфере политики и безопасности, и наличие судебного контроля вопроса назначений не умаляет этого факта".

Движение за качество власти поприветствовало решение БАГАЦа, обвинив правительство в попытке оказания давления на Верховный суд. Представители Движения за качество власти напоминают, что ШАБАК ведет расследование так называемого "Катаргейта", и недопустимо, чтобы подследственный увольнял своего следователя".