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Израиль

Прокуратура закрыла дело об изнасиловании против инструктора по вождению

Криминал
время публикации: 17 апреля 2025 г., 15:49 | последнее обновление: 17 апреля 2025 г., 15:49
Прокуратура закрыла дело об изнасиловании против инструктора по вождению
Flash90

Через год после того, как клиентка инструктора по вождению с севера страны обвинила его в изнасиловании, прокуратура закрыла дело против него, предъявив его 50-летней клиентке обвинения в преследовании и угрозах.

Как сообщает в четверг, 17 апреля, Walla, инструктор по вождению сообщил клиентке, что прекращает заниматься с ней. В ответ она начала угрожать, что если оне не поможет ей получить водительские права, она обвинит его в изнасиловании.

Женщина угрожала опорочить имя инструктора среди его коллег, сообщить ложную информацию о якобы совершенном им изнасиловании его жене, затем она начала угрожать поджечь его дом и машины.

Инструктор собрал записи ее звонков с угрозами и переписку и передал полиции. В связи с этим дело против него было закрыто за отсутствием вины, а против его клиентки было возбуждено расследование, завершившееся предъявлением обвинений.

Израиль
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