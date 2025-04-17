Вооруженное нападение в Нацерете: застрелен молодой мужчина

Полиция расследует обстрел в Нацерете, в результате которого погиб мужчина в возрасте около 20 лет. Личность погибшего пока неизвестна.

По сообщению "Маген Давид Адом", сообщение о нападении поступило в диспетчерский центр МАДА в 14:59.

Медики пытались реанимировать пострадавшего, находившегося в критическом состоянии, но их усилия оказались напрасными, и он скончался.