Maan: после ракетного обстрела из Газы власти Израиля возобновляют работу грузового терминала "Керем Шалом"
Власти Израиля объявили, что с четверга, 19 августа, работа контрольно-пропускного пункта "Керем Шалом" на границе сектора Газы будет возобновлена в полном объеме, сообщает агентство Maan. В сообщении сказано, что ввоз и вывоз грузов будет осуществляться в объемах, соответствующих тем, какие были установлены до начала антитеррористической операции "Страж стен".
При этом ввоз строительных материалов будет разрешен только для частного сектора и организаций, вовлеченных в реализацию гуманитарных проектов.
Кроме того, вновь в Газу можно будет ввозить средства связи для частного сектора, за исключением устройств и оборудования для телекоммуникационной инфраструктуры.
Maan связывает решение властей Израиля по возобновлению работы пограничного терминала "Керем Шалом" в полном объеме с недавними угрозами террористических группировок в Газе возобновить ракетные обстрелы израильской территории.
Отметим, что о скором открытии ПП "Керем Шалом" Maan пишет на следующий день после первого ракетного обстрела из Газы с мая 2021 года. ЦАХАЛ оставил пока этот обстрел без ответа.
В то же время, и израильские, и палестинские СМИ пишут о высокой вероятности нового витка вооруженного конфликта из-за задержки перевода в Газу "катарских денег".
Вечером в понедельник израильский государственный телеканал "Кан" сообщил, что ЦАХАЛ повышает степень готовности к боевым действиям около границы Газы. В репортаже 12-го канала говорилось о том, что ЦАХАЛ жестко ответит на ракетные обстрелы из Газы, возлагая ответственность за эскалацию на ХАМАС.
В понедельник, 16 августа, примерно в 13:25 в Сдероте и на границе с сектором Газы прозвучал сигнал "Цева адом", предупреждающий о ракетных обстрелах. Был зафиксирован запуск ракеты, которая была сбита системой ПРО "Железный купол". Сообщений о пострадавших не поступало.
Операция "Страж стен" завершилась 20 мая. После этого ЦАХАЛ неоднократно наносил удары по целям в Газе в ответ на "огненный террор" (запуск воздушных шаров с привязанными к ним взрывными и зажигающими устройствами). Однако боевики террористических группировок в Газе до 16 августа воздерживались от ракетных ударов по целям в Израиле.
Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2021 годы
(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории или сбитые системой ПРО)
2021-й год.
Август. 1 ракета. 1 ракета сбита системой ПРО. Погибших и раненых нет.
Июнь-июль. Обстрелов нет.
Май. Около 3700 ракет. Сотни ракет были сбиты "Железным куполом" (точная информация не публиковалась). В результате разрывов ракет погибли десять человек, 115 раненых. Двое погибших в результате получения травм по дороге в бомбоубежище.
Апрель. 42 ракеты. 9 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.
Март. 1 ракета. Погибших и раненых нет.
Февраль. Обстрелов нет.
Январь. 3 ракеты. Погибших и раненых нет.
2020-й год. 168 ракет. Около 80 ракет сбиты системой ПРО. Погибших нет, 7 раненых.
2019-й год. Около 1300 ракет. Примерно 480 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, более 70 раненых.
2018-й год. 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, более 60 раненых.
2017-й год. 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.
2016-й год. 16 ракет. Погибших и раненых нет.
2015-й год. 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.
2014-й год. 3686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.
2013-й год. 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.
2012-й год. 2078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.
2011-й год. 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.
2010-й год. Около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.
2009-й год. Около 570 ракет – 42 раненых.
2008-й год. Около 1490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.
2007-й год. Около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.
2006-й год. Около 1020 ракет – 2 погибших, 36 раненых.
2005-й год. Около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.
2004-й год. Около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.
2003-й год. Около 100 ракет – пострадавших нет.
2002-й год. Около 20 ракет – пострадавших нет.
2001-й год. 5 ракет – пострадавших нет.
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