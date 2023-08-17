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    В Израиле

    Операция в Дженине: ликвидирован боевик, задержаны террористы "Исламского джихада", ранен один израильский солдат

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    Операция в Дженине: ликвидирован боевик, задержаны террористы
    Пресс-служба ЦАХАЛа     Операция в Дженине: ликвидирован боевик, задержаны террористы
    Пресс-служба ЦАХАЛа

    Утром в четверг, 17 августа, в Старом городе (Касбе) в Дженине бойцы спецназа пограничной полиции (МАГАВ), Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК) провели операцию по нейтрализации группы боевиков "Исламского джихада", причастных к ряду терактов и готовившихся к новым нападениям.

    Пресс-службы ЦАХАЛа, МАГАВа и ШАБАКа сообщают, что двое разыскиваемых боевиков были задержаны в помещении, где они скрывались. В это время по израильским бойцам был открыт огонь из соседнего помещения. Ответным огнем был ликвидирован боевик "Исламского джихада" Мустафа аль-Кастуни (по данным палестинских источников, ему было 32 года).

    В ходе обыска были обнаружены оружие (в частности, самодельный пистолет-пулемет "Карл Густав") и взрывные устройства, готовые к применению. Бомбы нейтрализовали методом контролируемого взрыва.

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    Когда израильские подразделения выходили из Дженина, по ним был открыт огонь. В ходе перестрелки, по данным ЦАХАЛа, были точные попадания по боевикам. При этом один из солдат был легко ранен, он доставлен в больницу.

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    Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает также, что в ночь на 17 августа в Иудее и Самарии продолжалась операция по задержанию лиц, подозреваемых в террористической деятельности. В операциях были задействованы военные, бойцы пограничной полиции и сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК). Операции проводились в городах Бейт-Лехем, Дженин в деревнях Абу Шахидам, Тубас, Дир-Самат, Байт-Умар, Аль-Аруб, Кафр-Сафа, Эйнабус. В ходе некоторых операций произошли столкновения. Один израильский военнослужащий был ранен в ходе операции в Дженине, еще один получил легкое огнестрельное ранение при патрулировании около деревни Бурка. В общей сложности в ходе проведенных операций были задержаны десять разыскиваемых, заявляет ЦАХАЛ. Конфискованы оружие и боеприпасы. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 17 Августа 2023
    Операция ЦАХАЛа в Дженине: один боевик убит, задержаны двое разыскиваемых
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