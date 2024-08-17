Прямое попадание в Верхней Галилее, ЦАХАЛ атаковал цель в южном Ливане
время публикации: 17 августа 2024 г., 11:05 | последнее обновление: 17 августа 2024 г., 11:59
В 11:05 появились сообщения о прямом попадании в Верхней Галилее. По предварительным данным, недалеко от поселка Маргалиот упал дрон.
Подробности пока неизвестны. Система раннего предупреждения о ракетном обстреле активирована не была.
О пострадавших не сообщалось.
ЦАХАЛ пока не комментирует эту информацию.
Жителям Сдэ Элиэзер, Маханаим, Мишмар а-Ярден, Есуд а-Маале, Хулата, Гадот, Айелет а-Шахар предписано ограничить передвижение в пределах населенных пунктов и держаться вблизи укрытий.
В ответ ЦАХАЛ атаковал цель в южном Ливане