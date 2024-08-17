Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 17 августа, действия в центре и на юге сектора

В ночь на 17 августа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Судя по имеющейся информации, наземные силы ЦАХАЛа действуют в основном в центре и на юге сектора.

ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в Таль ас-Султан на юге сектора Газы; также была атакована цель в районе Ас-Сатар аш-Шарки в Хан-Юнисе.

Кроме того, была атакована цель в районе Аз-Зауайда в центре сектора. По сообщениям палестинских СМИ, там убиты и ранены несколько человек.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе в ночь на 17 августа.