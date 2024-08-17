ЦАХАЛ продолжает атаковать объекты "Хизбаллы" на юге Ливана. Видео

ЦАХАЛ продолжает атаковать объекты "Хизбаллы" на юге Ливана: за последние часы были нанесены удары по целям в районах Айтарун, Айта аш-Шааб, Аль-Матмура.

Была перехвачена подозрительная воздушная цель, летевшая со стороны Ливана.

После тревоги в поселках Нетуа и Штула были зафиксированы пуски примерно пяти ракет из Ливана, которые упали на открытой местности, пострадавших нет.