Офис Нетаниягу: переговорная группа высказывает "осторожный оптимизм" по сделке с ХАМАСом

Канцелярия главы правительства Израиля сообщает: "Переговорная группа по сделке об условия освобождения заложников проинформировала сегодня премьер-министра о ходе переговоров в Дохе".

"Группа выразила премьер-министру осторожный оптимизм относительно возможности продвижения к заключению соглашения, основанного на последнем американском предложении (плане от 27 мая), которое включает в себя условия, приемлемые для Израиля. Остается надеяться, что сильное давление на ХАМАС со стороны США и посредников приведет к устранению оппозиции в ХАМАСе американскому предложению и позволит добиться прорыва в переговорах".

Вечером 16 августа канцелярия главы правительства публиковала комментарий, касающийся завершившихся в Дохе переговоров: "Израиль ценит усилия США и посредников, направленные на удержание ХАМАСа от отказа от сделки по освобождению заложников. Фундаментальные принципы Израиля хорошо известны посредникам и США. Израиль надеется, что их давление приведет ХАМАС к принятию принципов от 27 мая, чтобы детали соглашения могли быть реализованы".

Переговоры в Дохе завершились днем в пятницу, 16 августа. В совместном заявлении по итогам встречи говорилось, что "переговоры прошли в позитивной атмосфере, США представили сторонам предложение, призванное смягчить разногласия и основанное на договоренностях, достигнутых на прошлой неделе". Это предложение "соответствует принципам, представленным президентом Байденом 31 мая и одобренным Советом Безопасности".

Судя по публикациям катарского издания "Аль-Араби Аль-Джадид", есть два вопроса, по которым до сих пор не достигнуто согласия: 1) контроль над КПП "Рафах" (Рафиах) и "Филадельфийским коридором – на границе Газы и Египта, 2) контроль над "осью Нецарим", разделяющей сектор Газы на две части.