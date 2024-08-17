ЦАХАЛ атаковал автомобиль в Дженине, есть убитые

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что ВВС Армии обороны Израиля атаковали отряд террористов в Дженине. Палестинский минздрав сообщает о двух убитых и нескольких раненых. ЦАХАЛ пока не подтверждает эти данные.

Согласно сообщениям в палестинских СМИ и кадрам в социальных сетях, с помощью беспилотника был атакован автомобиль.

На месте вспыхнул пожар. Работают пожарные.

Сообщается о беспорядках, вспыхнувших на месте происшествия, и о столкновениях между палестинскими силами безопасности и боевиками.

Новостная служба телерадиокорпорации "Кан" сообщает, что есть вероятность, что авиаудар по Дженину связан с поиском террористов, убивших Йонатана Дойча в Иорданской долине.

Информация уточняется.