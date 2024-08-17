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Израиль

Десятки тысяч человек вышли на демонстрации против правительства и за сделку

время публикации: 17 августа 2024 г., 21:09 | последнее обновление: 17 августа 2024 г., 21:09

В Тель-Авиве на проспекте Каплан десятки тысяч человек вновь собрались на исходе субботы на митинг с требованием о проведении досрочных выборов. Одним из главных спикеров на митинге был бывший министр юстиции Ави Нисанкорен.

Одновременно с этим митингом тысячи человек собрались на Площади похищенных у Тель-Авивского музея искусств, где проходила акция с требованием освободить заложников. В этом митинге принимал участие лидер "Махане Мамлахти" Бени Ганц.

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