Погром в Джите: ЦАХАЛ конфисковал оружие у двух бойцов отряда самообороны Хават-Гилад
ЦАХАЛ конфисковал оружие у двух бойцов отряда самообороны Хават-Гилада, которые прибыли в составе отряда в палестинскую деревню Джит в Самарии, где 15 августа поселенцы устроили погром.
Об этом сообщает новостная служба телерадиокорпорации "Кан".
Также сообщается, что житель деревни, 23-летний Рашид Сада, убитый в этот вечер, был застрелен одним из погромщиков. Еще несколько человек были ранены.
Ранее сообщалось, что некоторые члены отряда самообороны из Хават-Гилада мешали военнослужащим разгонять погромщиков.
Напомним, 15 августа около 150 израильтян совершили набег на палестинскую деревню Джит, рядом с Калькилией. Погромщики скрывали свои лица, некоторые из них были вооружены огнестрельным оружием.
Нападавшие поджигали дома и машины, бросали камни и бутылки с зажигательной смесью.
Военные сообщили о задержании одного израильтянина, который передан для дальнейшего расследования полиции Израиля.