Погром в Джите: ЦАХАЛ конфисковал оружие у двух бойцов отряда самообороны Хават-Гилад

ЦАХАЛ конфисковал оружие у двух бойцов отряда самообороны Хават-Гилада, которые прибыли в составе отряда в палестинскую деревню Джит в Самарии, где 15 августа поселенцы устроили погром.

Об этом сообщает новостная служба телерадиокорпорации "Кан".

Также сообщается, что житель деревни, 23-летний Рашид Сада, убитый в этот вечер, был застрелен одним из погромщиков. Еще несколько человек были ранены.

Ранее сообщалось, что некоторые члены отряда самообороны из Хават-Гилада мешали военнослужащим разгонять погромщиков.

Напомним, 15 августа около 150 израильтян совершили набег на палестинскую деревню Джит, рядом с Калькилией. Погромщики скрывали свои лица, некоторые из них были вооружены огнестрельным оружием.

Нападавшие поджигали дома и машины, бросали камни и бутылки с зажигательной смесью.

Военные сообщили о задержании одного израильтянина, который передан для дальнейшего расследования полиции Израиля.