Пресс-секретарь ЦАХАЛа на арабском языке подполковник Амихай Эдраи призвал жителей лагеря беженцев Аль-Марази в центре сектора Газы немедленно эвакуироваться.

Накануне Эдраи обратился с аналогичным призывом к жителям района Бейт-Ханун на севере сектора Газы, зяявив: "ХАМАС и другие террористические организации запускают ракеты с вашей территории в сторону Израиля. ЦАХАЛ будет действовать решительно против этих элементов. Для вашей безопасности немедленно переместитесь в известные убежища в центре города Газа", – написал полковник Эдраи.