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Израиль

Эдраи призвал жителей лагеря беженцев Аль-Марази в центре сектора Газы немедленно эвакуироваться

время публикации: 17 августа 2024 г., 09:32 | последнее обновление: 17 августа 2024 г., 09:45
Эдраи призвал жителей лагеря беженцев Аль-Марази в центре сектора Газы немедленно эвакуироваться
AP Photo/Ismael Abu Dayyah

Пресс-секретарь ЦАХАЛа на арабском языке подполковник Амихай Эдраи призвал жителей лагеря беженцев Аль-Марази в центре сектора Газы немедленно эвакуироваться.

Накануне Эдраи обратился с аналогичным призывом к жителям района Бейт-Ханун на севере сектора Газы, зяявив: "ХАМАС и другие террористические организации запускают ракеты с вашей территории в сторону Израиля. ЦАХАЛ будет действовать решительно против этих элементов. Для вашей безопасности немедленно переместитесь в известные убежища в центре города Газа", – написал полковник Эдраи.

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