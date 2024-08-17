Минздрав Ливана: в результате атаки ВВС ЦАХАЛа на жилой дом в Набатии девять человек погибли
время публикации: 17 августа 2024 г., 08:56 | последнее обновление: 17 августа 2024 г., 09:17
Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что в результате атаки ВВС ЦАХАЛа на жилой дом в районе Вади аль-Кафур города Набатия на юге страны девять человек погибли и еще пятеро получили ранения. По данным минздрава, среди погибших – женщина и двое ее детей. Состояние двоих раненых оценивается как критическое.
ЦАХАЛ заявил, что в ночь на 17 августа в Набатии был атакован оружейный склад террористов. Других комментариев от пресс-службы ЦАХАЛа пока не поступало.
По данным арабских СМИ, среди погибших и раненых – трое граждан Сирии и гражданин Судана.