В центре сектора Газы погиб старший прапорщик Мордехай Йосеф Бен Шоам

Разрешено к публикации: в ходе боевых действий в центральной части сектора Газы погиб старший прапорщик резерва Мордехай Йосеф Бен Шоам, 34 года, из Гева-Биньямин, водитель в 8119-м батальоне.

У Мордехая остались жена и девятимесячная дочь.

Ранее было разрешено к публикации имя еще одного погибшего в этом же инциденте. Это майор резерва Йотам Ицхак Пелед.

Сообщается, что оба бойца погибли в результате взрыва в районе коридора Нецарим.

С начала наземной операции (с 27 октября 2023 года) на разных фронтах погибли 332 военнослужащих.

С 7 октября, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе, около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 692 военнослужащих ЦАХАЛа.