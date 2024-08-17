Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 17 августа, будет ясно и очень жарко, слабый ветер.

В Иерусалиме – 21-30 градусов, в Тель-Авиве – 28-32, в Хайфе – 25-30, в Эйлате – 30-41, в Беэр-Шеве – 25-36, в Мицпе-Рамоне – 22-34, на побережье Мертвого моря – 31-42, в Ашкелоне и Ашдоде – 28-32, в Ариэле – 23-31, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 25-34, на Голанских высотах – 24-34.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 31 градус, высота волн – 80-120 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – восточный (до 30 км/ч).

В воскресенье-понедельник – без существенных изменений. Во вторник ожидается понижение температуры.