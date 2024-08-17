В центре сектора Газы погиб майор Йотам Ицхак Пелед

Разрешено к публикации: в ходе боевых действий в центральной части сектора Газы погиб майор резерва Йотам Ицхак Пелед, 34 года, из Рош а-Айна, командир роты материально-технического обеспечения в 8119-м батальоне.

С начала наземной операции (с 27 октября 2023 года) на разных фронтах погиб 331 военнослужащий.

С 7 октября, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе, около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погиб 691 военнослужащий ЦАХАЛа.