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NEWSru.co.il :: В Израиле17 декабря 2021 г., 08:06

Снегопад на Хермоне, горный курорт закрыт для посетителей

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Снегопад на Хермоне, горный курорт закрыт для посетителей

Горнолыжный курорт Хермон в пятницу-субботу, 17-18 декабря, закрыт для посетителей в связи с плохими погодными условиями. Возобновился снегопад, температура на вершине около 1 градуса тепла. Снег идет не только на вершине. При этом толщина образовавшегося снежного покрова пока не более 10 см.

Напомним, что первый снег на Хермоне выпал в этом сезоне 5 декабря. Потом был снегопад 8 декабря. Но снег быстро таял на фоне потепления, и устойчивый снежный покров, необходимый для катания, пока не образовался.

В прошлом сезоне первый снег на вершине горы Хермон тоже выпал 5 декабря (если не считать слабого снегопада в ночь на 21 ноября). Однако вскоре он растаял. Затем установилась необычно теплая для зимнего сезона погода. Устойчивый снежный покров образовался только в январе, и горнолыжный сезон начался необычно поздно. При этом последний снегопад на Хермоне в прошлом сезоне был 11 апреля.


Самые снежные зимы в Израиле

"Самыми снежными" за последние десятилетия были зимние бури в декабре 2013-го и в январе 2013-го, когда мокрый снег выпадал даже в прибрежных районах центра страны, а снежный покров в Иерусалиме держался около недели. До того "самым снежным" за последние 20 лет синоптики называли зимний сезон 2011-2012.

Однажды снег выпадал в Иерусалиме и во второй половине марта. Утром 17 марта 1998 года в столице была пыльная буря, температура воздуха составляла более 20 градусов по Цельсию, днем пошел дождь, а вечером выпал снег и утром 18 марта иерусалимцев ждали сугробы на улицах.

Самым снежным в истории Израиля считается февраль 1950 года, когда снегом в течение нескольких дней были покрыты не только север и холмы в районе Иерусалима, но почти вся территория страны, включая Тель-Авив.

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Хермон закрыт для посещения из-за плохих погодных условий

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