Посол Украины: "У Израиля только одна столица - Иерусалим"

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, выступая на мероприятии в честь 30-летия установления дипломатических отношений, что правительство его страны признает Иерусалим столицей Израиля.

"У Израиля только одна столица – Иерусалим. В следующем году президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Израиль и откроет в Иерусалиме филиал посольства, который будет заниматься продвижением экономического и технологического сотрудничества", - заявил Корнийчук на мероприятии, проходившем в иерусалимской "Синематеке".

Отметим, что на текущий момент в Иерусалиме действуют посольства США, Гватемалы, Косово и Гондураса, а также различные дипломатические миссии Чехии, Бразилии, Венгрии, Австралии.