Иерусалим:
8 - 10°
Тель-Авив:
12 - 16°
Эйлат:
10 - 21°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле17 декабря 2021 г., 09:20

Посол Украины: "У Израиля только одна столица - Иерусалим"

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Посол Украины: "У Израиля только одна столица - Иерусалим"

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, выступая на мероприятии в честь 30-летия установления дипломатических отношений, что правительство его страны признает Иерусалим столицей Израиля.

"У Израиля только одна столица – Иерусалим. В следующем году президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Израиль и откроет в Иерусалиме филиал посольства, который будет заниматься продвижением экономического и технологического сотрудничества", - заявил Корнийчук на мероприятии, проходившем в иерусалимской "Синематеке".

Отметим, что на текущий момент в Иерусалиме действуют посольства США, Гватемалы, Косово и Гондураса, а также различные дипломатические миссии Чехии, Бразилии, Венгрии, Австралии.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В Израиле // 16 июня 2021
Состоялся телефонный разговор Нафтали Беннета с президентом Украины

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

10:17 В Хомеше начались похороны Йегуды Диментмана
09:20 Посол Украины: "У Израиля только одна столица - Иерусалим"
08:06 Снегопад на Хермоне, горный курорт закрыт для посетителей
07:45 Историк Арон Шнеер о "Мемориале": "Знание истории своей страны делает гражданина гражданином"
07:05 Будущее Нетаниягу и скандальные будни коалиции. Итоги политической недели
06:41 Житель Тайбе застрелен на пороге своего дома
06:11 Прогноз погоды на 17 декабря: похолодание, дожди, снегопад на Хермоне
23:21 Возле Хеврона и Шхема происходят "каменные атаки" на палестинский транспорт
22:25 На южном участке границы с сектором Газы задержаны двое нарушителей
22:03 Опубликовано имя погибшего в результате теракта в Самарии
Загрузка...