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NEWSru.co.il :: В Израиле17 декабря 2021 г., 12:21

Израильтянин пытался ввезти в страну 330 омаров из Шотландии

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Израильтянин пытался ввезти в страну 330 раков из Шотландии

Таможенная служба задержала возвращавшегося из Шотландии жителя Израиля, который пытался провезти в страну 330 европейских омаров (Hommarus gammarus), спрятав их в дипломате.

Омары были переданы ветеринарному контролю. Проверка показала, что контрабандист не проводил проверку омаров на наличие вредителей и заболеваний, как того требует закон и рекомендации Всемирной организации по охране здоровья животных.


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