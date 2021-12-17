Израильтянин пытался ввезти в страну 330 омаров из Шотландии

Таможенная служба задержала возвращавшегося из Шотландии жителя Израиля, который пытался провезти в страну 330 европейских омаров (Hommarus gammarus), спрятав их в дипломате.

Омары были переданы ветеринарному контролю. Проверка показала, что контрабандист не проводил проверку омаров на наличие вредителей и заболеваний, как того требует закон и рекомендации Всемирной организации по охране здоровья животных.