Житель арабской деревни в районе Шхема пожаловался на нападение со стороны жителей поселений

Житель арабской деревни Крайот недалеко от Шхема обратился в гражданскую администрацию ЦАХАЛа в Иудее и Самарии с жалобой на нападение, организованное 15-ю жителями еврейских поселений, сообщает портал Ynet.

Согласно сообщению, нападавшие избили владельца дома, а в самом доме устроили разгром, поломав мебель и разбив все, что можно было разбить. Владелец дома был вынужден обратиться в больницу за медицинской помощью.

Жалоба поступила через несколько часов после теракта в Самарии, в результате которого погиб 25-летний Йегуда Диментман.