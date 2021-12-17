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NEWSru.co.il :: В Израиле17 декабря 2021 г., 11:10

Житель арабской деревни в районе Шхема пожаловался на нападение со стороны жителей поселений

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Житель арабской деревни в районе Шхема пожаловался на нападение со стороны жителей поселений

Житель арабской деревни Крайот недалеко от Шхема обратился в гражданскую администрацию ЦАХАЛа в Иудее и Самарии с жалобой на нападение, организованное 15-ю жителями еврейских поселений, сообщает портал Ynet.

Согласно сообщению, нападавшие избили владельца дома, а в самом доме устроили разгром, поломав мебель и разбив все, что можно было разбить. Владелец дома был вынужден обратиться в больницу за медицинской помощью.

Жалоба поступила через несколько часов после теракта в Самарии, в результате которого погиб 25-летний Йегуда Диментман.


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