Будущее Нетаниягу и скандальные будни коалиции. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию пятничных обзоров политической ситуации, которые готовит журналист Габи Вольфсон.

Заседание фракции "Ликуд", как и остальных парламентских фракций, делится всегда на две части. Сначала глава партии делает короткое и, как правило, малосодержательное заявление для прессы (некоторые соглашаются даже ответить на вопросы журналистов). А когда представители СМИ покидают помещение, выключаются микрофоны и гаснут прожекторы, начинается собственно само заседание, которое и дает зачастую пищу для заголовков и обсуждений.

На этой неделе телеканал "Кешет" опубликовал аудиозапись слов, сказанных главой оппозиции и главой "Ликуда" Биньямином Нетаниягу депутатам своей фракции. "Больше не будет никаких замен. Мы не играем в эти игры. И я прошу отменить все поездки за границу и находиться здесь, в здании Кнессета. Я отменил поездку в Лондон, так как была опасность, что я не успею вернуться к голосованию. Если я смог это сделать, то же самое можете сделать и вы", – говорил Нетаниягу. Он не ограничился призывами и требованиями и пригрозил санкциями тем, кто его ослушается. "Я предам широкой огласке имена тех, кто не будет приходить на голосования. Заявляю это со всей ответственностью", – сказал Нетаниягу.

Вопрос политического будущего главы оппозиции является едва ли не самым обсуждаемым в политической системе страны. Всем очевидно, что решение Нетаниягу взять даже краткосрочный тайм-аут, временно покинуть политическую жизнь, изменит ситуацию почти до неузнаваемости. Если судить по словам, а главное по тону, которым были сказаны слова на заседании фракции "Ликуда", слухи о намерении Нетаниягу временно или окончательно покинуть политику были преждевременны.

Нетаниягу звучал деловито, энергично, без каких бы то ни было признаков усталости или разочарования – всего того, что характеризовало его в течение шести месяцев, прошедших с того дня, когда он был вынужден покинуть канцелярию премьер-министра.

Действительно ли Нетаниягу находится в такой боевой форме или это только поза? Связано ли это с какими-то, пока нам неизвестными, процессами, вызревающими в политической системе или с ходом судебного разбирательства? Ответ на этот вопрос знает только бывший глава правительства. Впрочем, очень может быть, что все это не имеет отношения к далеко идущим планам Нетаниягу.

"Если он решит покинуть политику, то не будет советоваться даже с самыми приближенными к нему депутатами. Это решение он примет самостоятельно, посоветовавшись лишь с близким своим окружением, и сообщит об этом решении как о свершившемся факте", – сказал в интервью радиостанции "Кан РЭКА" Михаэль Хаузер-Тов, политический обозреватель "Гаарец". По его мнению, Нетаниягу до сих пор не принял решения о своих дальнейших шагах.

В последние недели казалось, что Кнессет вот-вот вернется к нормальному своему функционированию, включая формирование комиссий (в течение полугода парламентская деятельность практически парализована). Однако в понедельник стало очевидно, что "медовый месяц" в отношениях коалиции и оппозиции закончился быстрее, чем можно было ожидать. "С этим людьми не о чем разговаривать и не о чем договариваться", – сказал депутат от "Ликуда" Йоав Киш после того, как было отменено заседание так называемой комиссии по договоренностям, на которой коалиция и оппозиция стремятся договориться о порядке обсуждения законопроектов. Без эффективной работы этой комиссии парламенту гарантирован хаос. И, как будто этого было недостаточно, разразился скандал вокруг депутата Ширли Пинто.

Система взаимозамен, позволяющая депутатам от оппозиции или коалиции, "сачковать" по тем или иным причинам, существует очень давно. Депутат от коалиции договаривается с депутатом от оппозиции, сообщает главе коалиции о достигнутой договоренности, и получает разрешение отправиться по своим делам. Норма эта крайне проблематична, так как открывает почти бескрайний простор для разного рода комбинаций. Избиратели голосовали за партии для того, чтобы их представители работали – в оппозиции или в коалиции, но работали, а не искали возможности улизнуть с зачастую скучных обсуждений и монотонных голосований.

В Кнессете 24-го созыва, где коалиция опирается лишь на 61 мандат, взаимозамены еще более проблематичны. Так произошло на этой неделе, когда заместитель министра Абир Кара ("Ямина"), возмущенный решением распространить действие "зеленого стандарта" на торговые центры, отказался голосовать с коалицией. Этот инцидент произошел в среду, когда на повестке дня Кнессета, как правило, находятся частные законопроекты в предварительном чтении. Эти голосования не грозили коалиции серьезными неприятностями и не сулили оппозиции больших побед. Однако руководство коалицией приняло решение "не поддаваться на шантаж" и вызвало из дома депутата Ширли Пинто ("Ямина") с шестидневной дочкой на руках. Пинто, у которой есть давний и острый конфликт с ее товарищем по фракции Абиром Карой, тем не менее обвинила оппозицию в том, что она "повела себя аморально". Трудно понять, в чем состоит суть претензий к оппозиции. Нафтали Беннет (вернее, Яир Лапид), формировавший коалицию, опирающуюся на 61 мандат, отлично понимал, что наступят моменты, когда этого зыбкого большинства будет не хватать для победы на голосованиях.

"Мы отлично знаем, что не сможем победить на всех голосованиях, будут и поражения", – сказал в свое время в интервью NEWSru.co.il глава "Тиква Хадаша" Гидеон Саар.

Можно предположить, что скандал с Ширли Пинто стал не последним скандалом подобного толка. Борьба между оппозицией и коалицией в Кнессете 24-го созыва ведется без правил и выходит далеко за рамки исключительно политического противостояния.

Но и в самой коалиции продолжаются трения. На этой неделе в эпицентре скандала находился министр внутренней безопасности Омер Бар-Лев, который в ходе встречи с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд заявил, что его особое беспокойство вызывает "насилие со стороны поселенцев на Западном берегу".

Вряд ли кто-то был удивлен такой позицией министра внутренней безопасности. Омер Бар-Лев, и это всем хорошо известно, находится на левом фланге партии "Авода", и понятно, что оценивает происходящее в Иудее и Самарии с весьма определенной точки зрения.

Однако в нынешнем Кнессете вообще и в нынешней коалиции в частности такие взгляды находятся в меньшинстве. Министр внутренних дел Айелет Шакед наиболее резко высказалась по поводу слов Бар-Лева. "Он утратил ориентиры", – сказала Шакед. Премьер-министр Нафтали Беннет был более осторожен, заявив лишь, что радикальные элементы есть в каждом сегменте.

Помимо идеологических разногласий, Бар-Лев и Шакед извлекли из этой перепалки и политическую выгоду. Каждому хотелось в наиболее удобном свете предстать перед своим электоратом. Такие перепалки выгодны обеим сторонам.

Теракт, совершенный арабскими террористами возле Хомеша, лишь подогрел страсти. "Еще одно проявление насилия со стороны поселенцев", – с горькой иронией прокомментировал происшедшее депутат Итамар Бен Гвир ("Ционут Датит").

На этой неделе правительство пополнилось новым заместителем министра. Меир Ицхак а-Леви ("Тиква Хадаша") вступил в должность заместителя министра просвещения. В настоящий момент в правительстве Беннета-Лапида работают 28 министров и шесть заместителей министров, в то время как коалиция опирается лишь на 61 мандат.

"Я ничего хорошего не могу сказать о размерах нашего правительства и о числе министров", – сказал на этой неделе министр связи Йоаз Хендель. Он добавил, что единственным оправданием является "политическая необходимость". Можно лишь вспомнить, ту убийственную критику, которая звучала из уст нынешних министров (в первую очередь министра иностранных дел и сменного премьер-министра Яира Лапида) по поводу числа министров в правительстве Нетаниягу-Ганца. Обещания "новой политики" растворились в повседневной, заурядной "политической необходимости".

В министерстве просвещения появился не только новый заместитель министра, но и новый генеральный директор. После громогласного увольнения Игаля Словика министр Ифат Шаша Битон поспешила объявить, что это решение не имело никакого отношения к разногласиям по вопросу о вакцинации в стенах школ, однако для многих этот шаг стал еще одной демонстрацией несогласия министра просвещения с действиями правительства в этой области.

В аналогичном духе высказываются и многие в политических кругах. Глава партии "Тиква Хадаша" Гидеон Саар публично поддержал Шашу Битон, однако есть те, кто откровенно говорят, что Шаша Битон превратилась в обузу для "Тиква Хадаша" и для коалиции в целом.

В пятницу должны вступить в силу решения о распространении "зеленого стандарта" на торговые центры. Премьер-министр Нафтали Беннет и министр здравоохранения Ницан Горовиц были вынуждены изменить этот проект, отменив ту его часть, которая касается выдачи "браслетов" на входе в торговые центры. Многие СМИ предпочитают пояснять, что это решение продиктовано "общественным давлением". Однако правительство, как правило, меняет свои решения под влиянием политического, а не общественного давления. Именно оно и имело место на сей раз. Лишь изменив изначальный план коалиции, удалось уладить конфликт с Абиром Карой и добиться его согласия голосовать с коалицией. Кто сказал, что политические интересы не влияют на профессиональные решения?

И последнее. На этой неделе исполнился год со дня смерти Ахувии Сандака, 16-летнего юноши, погибшего в ходе преследования полицией автомобиля, в котором он находился. Вот уже год как правоохранительные органы не могут принять решение по делу. Его рассмотрение переходит из государственной прокуратуры к юридическому советнику правительства и обратно. Можно по-разному относиться к "Молодежи холмов", активистом которой был Сандак, можно по-разному относиться к демонстрациям, которые вот уже много недель проводят правые на улицах Иерусалима. Но два факта бесспорны: правоохранительные органы обязаны принять решение и дать ответ на вопрос, кто повинен в смерти юноши. А второй факт заключается в том, что без агрессивных демонстраций это дело давно было бы забыто и положено под сукно.