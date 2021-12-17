Житель Тайбе застрелен на пороге своего дома

25-летний житель Тайбе Мухаммад Ибрагим Баранси был расстрелян неизвестными минувшей ночью, когда выходил из автомобиля, припаркованного возле своего дома.

Согласно показаниям очевидцев, Баранси сидел в машине, когда увидел приближавшихся к нему убийц. Он попытался забежать в дом, когда в его сторону были произведены 11 выстрелов. Стрелявшие скрылись с места преступления.

Баранси был в критическом состоянии доставлен в больницу "Меир" в Кфар-Сабе, где скончался, не приходя в сознание.