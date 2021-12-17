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NEWSru.co.il :: В Израиле17 декабря 2021 г., 14:40

Беспорядки в иерусалимском квартале Шейх Джарах; двое зачинщиков задержаны

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Беспорядки в иерусалимском квартале Шейх Джарах; двое зачинщиков задержаны

В пятницу, 17 декабря, в иерусалимском квартале Шейх Джарах начались беспорядки, в которых участвовали десятки арабов. Несмотря на то, что полицейский, отвечающий за действия полиции на месте происшествия, отдал приказ о разгоне толпы, участники волнений продолжали бесчинствовать, в сторону сотрудников полиции полетели стулья.

Один из стражей порядка получил легкую травму, когда брошенный стул ударил его по голове; полицейский был вынужден обратиться за медицинской помощью. Араб, причастный к этому инциденту, был задержан. Также был задержан еще один из зачинщиков беспорядков.

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