Беспорядки в иерусалимском квартале Шейх Джарах; двое зачинщиков задержаны

В пятницу, 17 декабря, в иерусалимском квартале Шейх Джарах начались беспорядки, в которых участвовали десятки арабов. Несмотря на то, что полицейский, отвечающий за действия полиции на месте происшествия, отдал приказ о разгоне толпы, участники волнений продолжали бесчинствовать, в сторону сотрудников полиции полетели стулья.

Один из стражей порядка получил легкую травму, когда брошенный стул ударил его по голове; полицейский был вынужден обратиться за медицинской помощью. Араб, причастный к этому инциденту, был задержан. Также был задержан еще один из зачинщиков беспорядков.