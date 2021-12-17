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NEWSru.co.il :: В Израиле17 декабря 2021 г., 14:01

ЦАХАЛ: ведется поиск террористов, причастных к теракту возле поселка Хомеш. ВИДЕО

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ЦАХАЛ: ведется поиск террористов, причастных к теракту возле поселка Хомеш

Пресс-служба ЦАХАЛа распространила видео, снятое в ходе поиска террористов, причастных к теракту возле поселка Хомеш. Поиски ведутся на территории региональной бригады "Самария".

В результате этого террористического нападения погиб 25-летний Йегуда Диментман; двое его друзей, Нерия Фельдман и Авия Энтман, были ранены.

Напомним, 16 декабря около 19:40 из Самарии начали поступать сообщения об инциденте с применением огнестрельного оружия, в результате которого были ранены трое израильтян.


Парамедики службы скорой помощи "Ацала лело гвулот" передали, что к въезду поселка Шавей Шомрон подъехала машина, в которой находились трое раненых. Состояние одного из них было критическим. Для его госпитализации был задействован вертолет ЦАХАЛа. Позднее парамедики сообщили, что раненый скончался по дороге в больницу. Еще два человека были ранены легко.

Нападение было осуществлено двумя террористами. Они выжидали удобного для нападения момента на обочине дороги, недалеко от поселка, и, увидев выезжающий из Хомеша автомобиль, открыли по нему огонь. В машине осталось не менее 16 пулевых отверстий.

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