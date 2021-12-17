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NEWSru.co.il :: В Израиле17 декабря 2021 г., 10:17

В Хомеше начались похороны Йегуды Диментмана

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В Хомеше начались похороны Йегуды Диментмана

Сотни людей приехали утром в пятницу, 17 декабря, в форпост Хомеш на севере Самарии для участия в похоронах 25-летнего Йегуды Диментмана, погибшего накануне в результате теракта на выезде из форпоста.

Двое друзей Йегуды – Нерия Фельдман и Авия Энтман, получившие ранения в том же теракте, были отпущены из больницы для участия в похоронах.

Похоронная процессия, которую охраняют службы безопасности, выдвинулась из Хомеша в сторону Иерусалима. Диментман будет похоронен на кладбище Ар а-Менухот.


Напомним, что накануне около 19:40 из Самарии начали поступать сообщения об инциденте с применением огнестрельного оружия, в результате которого были ранены трое израильтян.

Парамедики службы скорой помощи "Ацала лело гвулот" передали, что к въезду поселка Шавей Шомрон подъехала машина, в которой находились трое раненых. Состояние одного из них критическое. Для его госпитализации был задействован вертолет ЦАХАЛа. Позднее парамедики сообщили, что раненый скончался по дороге в больницу. Еще два человека ранены легко.

По предварительным данным, нападение было осуществлено двумя террористами. Они выжидали удобного для нападения момента на обочине дороги, недалеко от поселка, и, увидев, выезжающий из Хомеша автомобиль, открыли по нему огонь. На машине осталось не менее 16 отверствий от пуль.

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