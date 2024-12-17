ЦАХАЛ: на юге Газы погиб старший сержант резерва Александр Аносов

Разрешено к публикации: в ходе боевых действий на юге сектора Газы погиб старший сержант резерва Александр Аносов, 26 лет, из Модиин-Маккабим-Реута, командир отделения 7107-го инженерного батальона бригады "Нахаль".

Ранее сообщалось, что в ходе боевых действий на юге сектора Газы погиб майор резерва Мошико Максим Розенвальд, 35 лет, из Модиин-Маккабим-Реута, командир роты 7107-го инженерного батальона бригады "Нахаль".

Судя по имеющимся данным, военнослужащие погибли при обрушении здания в Рафиахе.

С 7 октября 2023 года, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе и около границы с Газой, в Ливане и около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 818 военнослужащих ЦАХАЛа.